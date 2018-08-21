У Росії спростували заяви про примусове годування Сенцова

Федеральна служба виконання покарань Росії заявляє, що погіршення стану здоров'я політв'язня українського режисера Олега Сенцова не відзначається, а його примусове годування виключено.

"Поширювана інформація одного з членів Громадської спостережної комісії Москви про можливе примусове годування засудженого Сенцова неправдива", - йдеться в повідомленні на сайті ФСВП Ямало-Ненецького округу..

Відзначається, що з перших днів відмови від прийому їжі за ним встановлене індивідуальне динамічне медичне спостереження, з 24 травня йому призначено підтримувальну терапію.

Служба пише, що Сенцов регулярно оглядається лікарями, зокрема, фахівцями державної бюджетної установи охорони здоров'я "Лабитнангская міська лікарня".

20 серпня був проведений черговий лікарський консиліум лікарями Лабитнангської лікарні, за висновком якого погіршення стану його здоров'я не зазначено та надано рекомендації щодо продовження лікування та спостереження.

У повідомленні наголошується, що Сенцов щодня отримує призначене лікування і приймає поживну суміш, а в разі погіршення стану здоров'я буде негайно направлений до лікувального закладу.

Нагадаємо, 21 серпня виповниться 100-й день від початку голодування, яке Сенцов почав 14 травня. Вимога режисера - звільнити всіх політв'язнів українців, утримуваних в Росії. Сьогодні відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников заявив, що в разі відмови від їжі, Сенцова годуватимуть примусово.

Російська сторона багаторазово ігнорувала всі звернення української влади і омбудсмена Людмили Денисової щодо обміну українців на ув'язнених в Україні росіян або будь-які інші умови звільнення Сенцова. У Мінську під час чергових переговорів тристоронньої контактної групи знову підніматиметься тема обміну полоненими, включаючи політв'язнів громадян України.

За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.

Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.

За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.

Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.