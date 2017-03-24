У Росії масштабна пожежа на пороховому заводі: є жертви, - ВІДЕО

Як мінімум одна людина загинула

У Росії на пороховому заводі в Казані в п'ятницю ввечері сталася пожежа.

"О 20:27 надійшло повідомлення про пожежу", - повідомили в прес-службі ГУ МНС з Татарстану журналістам, повідомляє Інтерфакс.

Раніше з посиланням на чергову частину Казанського порохового заводу повідомлялося, що інцидент стався в цеху №3 і йдеться лише про задимлення.

Джерело агентства в правоохоронних органах регіону повідомило, що під час пожежі в Казані, де горить пороховий завод, є жертва.

"В одному з приміщень Казанського порохового заводу сталося самозаймання продукції, площа пожежі становить 200 кв. м, як мінімум одна людина загинула", - сказав він.

Своєю чергою інше джерело в службах технічного нагляду регіону повідомило, що причиною загоряння, попередньо, могло стати коротке замикання, а також недотримання на підприємстві правил безпечного виробництва.

Очевидці в соцмережах повідомляють, що над заводом піднімається білий дим, а до цього було чутно бавовну.

При цьому жителі Казані викладають в інтернет численні фото та відеоматеріали, на яких видно стовп полум'я над заводом.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

Станом на вечір 24 березня на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області повністю загасили пожежу.

Окрім того, в'їзд на територію Балаклії відкрито, а 70% населення вже повернулися додому. За словами начальника відділу медичної діяльності управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Галини Сіроштан, станом на 24 березня зареєстровано п’ять осіб, які постраждали від вибухів у Балаклії.