Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Росії стався обвал стіни покинутого кінотеатру: є постраждалі

У будівлі покинутого кінотеатру проводилися роботи по реконструкції, можливо незаконно
У Росії в місті Балашисі щонайменше семеро людей постраждали після того, як стіна покинутого кінотеатру "Союз" майже повністю обвалилася на торгові ряди, які стояли неподалік.
У Росії стався обвал стіни покинутого кінотеатру: є постраждалі Фото: соцмережі

Серед постраждалих в тому числі одна дитина, однак загиблих немає, інформують "РИА Новости".

"Сталося обвалення стіни покинутого кінотеатру" Союз "на вулиці Фадєєва. Цегляна кладка впала прямо на торгові ряди. У будівлі велися ремонтні роботи. Загиблих немає", - пише видання.

В уряді Московської області кажуть, що в центральну лікарню Балашихи надійшло п'ять чоловік, включаючи дитину. Один з звернулися за допомогою вже відпущений додому. Однак ЗМІ пишуть навіть про 10 постраждалих.

У соціальних мережах з'явилися повідомлення про загибель в результаті інциденту однієї людини, але ні МНС, ні джерела інформагентств цю інформацію не підтверджують.

Стіна кінотеатру обвалилася на площі 50 квадратних метрів. Завали розбирають 42 людини. Як розповіло агентству "Інтерфакс" джерело в службі технічного нагляду регіону, в будівлі покинутого кінотеатру проводилися роботи по реконструкції, можливо незаконно.

"Будівля перебуває на реконструкції, всередині проводилися ремонтно-відновлювальні роботи. Попередньо, будівельники могли відступити від технології і недостатньо зміцнити конструкцію, недооцінивши її ветхість, або заощадивши", - сказало джерело.

Також джерело стверджує, що дозвіл на роботи давати не мали права через аварійний стан театру.

Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі під час пожежі в будівлі Ермітажу в Зимовому палаці загинули три або чотири кішки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 19:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.