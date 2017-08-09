У Росії стався обвал стіни покинутого кінотеатру: є постраждалі
Серед постраждалих в тому числі одна дитина, однак загиблих немає, інформують "РИА Новости".
"Сталося обвалення стіни покинутого кінотеатру" Союз "на вулиці Фадєєва. Цегляна кладка впала прямо на торгові ряди. У будівлі велися ремонтні роботи. Загиблих немає", - пише видання.
В уряді Московської області кажуть, що в центральну лікарню Балашихи надійшло п'ять чоловік, включаючи дитину. Один з звернулися за допомогою вже відпущений додому. Однак ЗМІ пишуть навіть про 10 постраждалих.
У соціальних мережах з'явилися повідомлення про загибель в результаті інциденту однієї людини, але ні МНС, ні джерела інформагентств цю інформацію не підтверджують.
Стіна кінотеатру обвалилася на площі 50 квадратних метрів. Завали розбирають 42 людини. Як розповіло агентству "Інтерфакс" джерело в службі технічного нагляду регіону, в будівлі покинутого кінотеатру проводилися роботи по реконструкції, можливо незаконно.
"Будівля перебуває на реконструкції, всередині проводилися ремонтно-відновлювальні роботи. Попередньо, будівельники могли відступити від технології і недостатньо зміцнити конструкцію, недооцінивши її ветхість, або заощадивши", - сказало джерело.
Також джерело стверджує, що дозвіл на роботи давати не мали права через аварійний стан театру.
Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі під час пожежі в будівлі Ермітажу в Зимовому палаці загинули три або чотири кішки.
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