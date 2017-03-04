CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Санкт-Петербурзі стався вибух в метро. За даними очевидців, є жертви.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії стався вибух у метро: є жертви, - ВІДЕО
Вибух стався на станції "Садова"
Фото:life.ru
За попередніми даними, на синій гілці петербурзького метро на станції "Садова" прогримів вибух у вагоні, - повідомляють 3 квітня в Twiterr Грани.ру.
В Санкт-Петербурге взрыв в вагоне метро на станции "Садовая".— Грани.Ру (@GraniTweet) 3 апреля 2017 г.
Будут усиливать борьбу с несанкционированными митингами? pic.twitter.com/hy2BPJ2mr9
"Садова" - пересадочна станція місцевого метрополітену..
Раніше у Москві біля станції метро "Коломенська" вибухнув газовий балон. Постраждали двоє співробітників метрополітену, один з яких отримав серйозні травми.
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