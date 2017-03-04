У Росії стався вибух у метро: є жертви, - ВІДЕО Вибух стався на станції "Садова"

У Санкт-Петербурзі стався вибух в метро. За даними очевидців, є жертви.

Фото:life.ru

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