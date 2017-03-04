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У Росії стався вибух у метро: є жертви, - ВІДЕО

Вибух стався на станції "Садова"
У Санкт-Петербурзі стався вибух в метро. За даними очевидців, є жертви.
У Росії стався вибух у метро: є жертви, - ВІДЕО Фото:life.ru

За попередніми даними, на синій гілці петербурзького метро на станції "Садова" прогримів вибух у вагоні, - повідомляють 3 квітня в Twiterr Грани.ру.

 

"Садова" - пересадочна станція місцевого метрополітену.

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Раніше у Москві біля станції метро "Коломенська" вибухнув газовий балон. Постраждали двоє співробітників метрополітену, один з яких отримав серйозні травми.

 
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03 04 2017 15:10
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