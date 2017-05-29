У Росії стоматолог заради наживи видалила пацієнтці 22 здорові зуби
Проти медика вже відкрили кримінальну справу за статтею "Шахрайство" - ч. 3 статті 159 КК РФ, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Головного слідчого управління СК РФ у місті.
"Із матеріалів справи випливає, що у 2014 році підозрювана в одному з будинків у Фрунзенському районі ввела в оману 43-річну місцеву жительку щодо обсягу надання стоматологічних послуг, видалила останні 22 здорові зуби, встановивши "містки" неналежної якості, за що отримала від потерпілої більш ніж 843 тис. рублів", - ідеться в повідомленні.
Слідство перевіряє інформацію про аналогічні можливі злочини лікарки. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваної і пред'явлення їй обвинувачення.
Нагадаємо, що в Київській області стоматолог під час видалення зубу зламала пацієнту щелепу.
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