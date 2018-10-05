У Росії студент коледжу відкрив стрілянину по однокурсниках і наклав на себе руки

Один хлопець отримав поранення, ще двоє травмувалися, вистрибнувши з вікна

У Новосибірській області Росії 16-річний студент першого курсу коледжу відкрив стрілянину по однокурсниках із мисливської рушниці. У результаті постраждали три людини. Після цього студент наклав на себе руки.

"Сьогодні, 10 травня, ранкової пори 16-річний учень коледжу в приміщенні навчального закладу через особисті неприязні відносини під час уроку здійснив із мисливської гладкоствольної рушниці постріл у бік інших учнів", - йдеться в повідомленні на сайті регіональної прокуратури.

У результаті одна людина отримала вогнепальне поранення плеча. Ще двоє студентів вистрибнули з вікна другого поверху, у результаті чого одна людина отримала перелом гомілковостопних суглобів обох ніг, інша - перелом стопи.

"Після події підліток вийшов у коридор установи, де здійснив постріл із рушниці собі в голову, від чого помер на місці", - повідомили в прокуратурі.

Як розповіла "НГС-Новости" студентка першого курсу коледжу, стрільця звали Ілля. Рушницю він приніс до класу в портфелі. За її словами, коли він зайшов, то відразу дістав зброю і вистрілив навмання, влучивши у плече однокурснику. Після стрілянини інші студенти спробували втекти, кілька людей випали з вікна. Нападник не намагався нікого наздогнати.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про замах на вбивство. Прокуратура почала перевірку коледжу.

Нагадаємо, що семеро учнів школи № 15 міста Шадринська Курганської області РФ постраждали в результаті стрілянини з пневматичного пістолета.