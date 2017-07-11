У Росії створять політичний телеканал для дітей
Осяг фінансування складе 70 млн рублів на рік. Ці кошти будуть перерозподілені із запланованих витрат на вищу освіту, зокрема - з бюджетних субсидій, автономним установам та іншим некомерційним організаціям.
Мета державного субсидування позначена як "фінансове забезпечення створення та організаційно-технічне супроводження спеціалізованого каналу суспільно-політичної спрямованості, орієнтованої на дітей віком 8-16 років", - повідомляє РБК з посиланням на текст поправок до бюджету на 2018-2020 роки.
Як повідомив керівник департаменту корпоративних комунікацій ИТАР-ТАСС Дмитро Перцев, проект буде запущений у 2018 році, він буде реалізований в "координації" з Міносвіти РФ.
"Під створенням "спеціалізованого каналу суспільно-політичної спрямованості" мається на увазі "дитяча [інформаційна] стрічка". Буде створено спеціальну дитячу редакцію. Її завдання - збір найцікавіших і найважливіших російських та світових новин для школярів", - зазначив він.
Офіційного коментаря від ТАСС наразі не було.
Нагадаємо, у новому навчальному році освітнім організаціям Краснодарського краю рекомендовано в усіх шкільних класах щотижня проводити "інформаційні п'ятихвилинки".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа