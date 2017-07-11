У Росії створять політичний телеканал для дітей

Обсяг фінансування складе 70 млн рублів на рік. Facebook

Російське інформаційне агентство ТАСС отримає державні субсидії на створення суспільно-політичного каналу для дітей і підлітків.

Осяг фінансування складе 70 млн рублів на рік. Ці кошти будуть перерозподілені із запланованих витрат на вищу освіту, зокрема - з бюджетних субсидій, автономним установам та іншим некомерційним організаціям.

Мета державного субсидування позначена як "фінансове забезпечення створення та організаційно-технічне супроводження спеціалізованого каналу суспільно-політичної спрямованості, орієнтованої на дітей віком 8-16 років", - повідомляє РБК з посиланням на текст поправок до бюджету на 2018-2020 роки.

Як повідомив керівник департаменту корпоративних комунікацій ИТАР-ТАСС Дмитро Перцев, проект буде запущений у 2018 році, він буде реалізований в "координації" з Міносвіти РФ.

"Під створенням "спеціалізованого каналу суспільно-політичної спрямованості" мається на увазі "дитяча [інформаційна] стрічка". Буде створено спеціальну дитячу редакцію. Її завдання - збір найцікавіших і найважливіших російських та світових новин для школярів", - зазначив він.

Офіційного коментаря від ТАСС наразі не було.

Нагадаємо, у новому навчальному році освітнім організаціям Краснодарського краю рекомендовано в усіх шкільних класах щотижня проводити "інформаційні п'ятихвилинки".

