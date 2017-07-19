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У Росії суд виніс вирок адміністратору "групи смерті" в "ВКонтакте"

Філіп Лис проведе в колонії три роки і чотири місяці
Тобольский районний суд оголосив вирок адміністратору однієї з "груп смерті" в соцмережі "ВКонтакте" Філіпу Будейкіну, більше відомому в віртуальному світі як Філіп Лис.
У Росії суд виніс вирок адміністратору "групи смерті" в "ВКонтакте" Гра синій кит. Фото: соцмережі

Жителя Московської області визнали винним в доведенні до самогубства, інформує тюменський портал 72.ru.

За даними слідства, на рахунку Будейкіна кілька життів.

Повідомляється, що під час судового процесу вдалося довести провину і причетність парубка до двох епізодів, в яких він схиляв дівчаток-підлітків до суїцидальних думок.

22-річний Філіп Лис, за даними слідства, довів до суїциду 16-річну жительку Астрахані і 17-річну жительку селища Приіртишського Тобольського району. Першу дівчину вдалося врятувати завдяки співробітникам ФСБ.

Юній тоболячці Будейкін наказував зняти на відео розправу над твариною. Дівчина відмовилася вбивати її, після чого Філіп Лис запропонував їй покінчити життя самогубством. Дівчині вдалося вижити завдяки оперативному дзвінку мами в "швидку допомогу".

Розслідування кримінальної справи тривало рік. За рішенням Тобольського районного суду три роки і чотири місяці Будейкін проведе в колонії-поселенні.

Нагадаємо, що у Львові школярка перерізала собі вени, виконуючи завдання небезпечної спільноти однієї із соціальних мереж.

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