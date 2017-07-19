У Росії суд виніс вирок адміністратору "групи смерті" в "ВКонтакте"
Жителя Московської області визнали винним в доведенні до самогубства, інформує тюменський портал 72.ru.
За даними слідства, на рахунку Будейкіна кілька життів.
Повідомляється, що під час судового процесу вдалося довести провину і причетність парубка до двох епізодів, в яких він схиляв дівчаток-підлітків до суїцидальних думок.
22-річний Філіп Лис, за даними слідства, довів до суїциду 16-річну жительку Астрахані і 17-річну жительку селища Приіртишського Тобольського району. Першу дівчину вдалося врятувати завдяки співробітникам ФСБ.
Юній тоболячці Будейкін наказував зняти на відео розправу над твариною. Дівчина відмовилася вбивати її, після чого Філіп Лис запропонував їй покінчити життя самогубством. Дівчині вдалося вижити завдяки оперативному дзвінку мами в "швидку допомогу".
Розслідування кримінальної справи тривало рік. За рішенням Тобольського районного суду три роки і чотири місяці Будейкін проведе в колонії-поселенні.
Нагадаємо, що у Львові школярка перерізала собі вени, виконуючи завдання небезпечної спільноти однієї із соціальних мереж.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків