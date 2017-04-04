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У Росії суд заарештував губернатора за хабар у 130 млн рублів

Соловйова звільнили протягом доби
Басманний суд Москви заарештував на два місяці звільненого 4 квітня главу Удмуртії (Росія) Олександра Соловйова за підозрою в отриманні хабара.
У Росії суд заарештував губернатора за хабар у 130 млн рублів Фото: vikka.ua

Про це повідомив кореспондент видання Дождь із залу суду.

Соловйова 4 квітня затримали в Іжевську.

Його підозрюють в отриманні хабара в розмірі 129 млн рублів.

Свою провину губернатор заперечує. Також він відмовився давати свідчення на суді.

Слідство стверджує, що Соловйов повинен був забезпечити "позачергову і негайну оплату" робіт кампанії, що будує мости в регіоні, і отримання ліцензій геологічні роботи.

Раніше повідомлялося, що депутата Чернігівської обласної ради від "Нашого краю" Артура Зінов'єва 30 березня затримали за підозрою в отриманні хабара.

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04 04 2017 21:19
ТЕГИ: Росія, хабар
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