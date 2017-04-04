ПОЛІТИКА НОВИНИБасманний суд Москви заарештував на два місяці звільненого 4 квітня главу Удмуртії (Росія) Олександра Соловйова за підозрою в отриманні хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії суд заарештував губернатора за хабар у 130 млн рублів
Соловйова звільнили протягом доби
Фото: vikka.ua
Про це повідомив кореспондент видання Дождь із залу суду.
Соловйова 4 квітня затримали в Іжевську.
Його підозрюють в отриманні хабара в розмірі 129 млн рублів.
Свою провину губернатор заперечує. Також він відмовився давати свідчення на суді.
Слідство стверджує, що Соловйов повинен був забезпечити "позачергову і негайну оплату" робіт кампанії, що будує мости в регіоні, і отримання ліцензій геологічні роботи.
Раніше повідомлялося, що депутата Чернігівської обласної ради від "Нашого краю" Артура Зінов'єва 30 березня затримали за підозрою в отриманні хабара.
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04 04 2017 21:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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