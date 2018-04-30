У Росії танк наїхав на відвідувачів виставки, - ВІДЕО (+18)

У російському Санкт-Петербурзі танк наїхав на відвідувачів виставки.

Один з відвідувачів заходу зняв нещасний випадок на камеру. Відповідно до ролика видно, що організатори фестивалю "Бойова сталь" влаштували катання на танку Т-60. Людям дозволили сісти зверху на броню.

У результаті, під час подолання машиною піщаного насипу, двоє з них не витримали і впали. Танк, вагою 6 тонн, продовжив рух і гусениця вдавила людей в пісок, повідомляє "Фонтанка".

Постраждали двоє дітей 2003 і 2008 років народження, 33-річний чоловік зламав ногу.