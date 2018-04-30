CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ російському Санкт-Петербурзі танк наїхав на відвідувачів виставки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії танк наїхав на відвідувачів виставки, - ВІДЕО (+18)
Постраждали двоє дітей 2003 і 2008 років народження, 33-річний чоловік зламав ногу
Фото: скріншот
Один з відвідувачів заходу зняв нещасний випадок на камеру. Відповідно до ролика видно, що організатори фестивалю "Бойова сталь" влаштували катання на танку Т-60. Людям дозволили сісти зверху на броню.
У результаті, під час подолання машиною піщаного насипу, двоє з них не витримали і впали. Танк, вагою 6 тонн, продовжив рух і гусениця вдавила людей в пісок, повідомляє "Фонтанка".
Постраждали двоє дітей 2003 і 2008 років народження, 33-річний чоловік зламав ногу.
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