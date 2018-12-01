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У Росії в багатоповерхівці стався вибух: є постраждалі

Серед них четверо дітей
У російському Омську в багатоповерховому будинку стався вибух побутового газу.
У Росії в багатоповерхівці стався вибух: є постраждалі Фото: vseverske.info

Про це  повідомляє "РИА Новости" з посиланням на МНС Росії.

В результаті постраждали вісім чоловік, цитує регіональний МОЗ "Інтерфакс". Серед них - двоє дорослих і четверо дітей з квартири, де, імовірно, стався вибух, а також ще двоє чоловіків.

20 людей евакуйовано, пише ТАСС. Як повідомляє спільнота "ПП Омськ", в квартирах на двох поверхах горять квартири.

Нагадаємо, що ввечері 27 грудня в супермаркеті Перекресток в Санкт-Петербурзі спрацював саморобний вибуховий пристрій. Потужність вибуху становил 200 г в тротиловому еквіваленті. Слідчий комітет РФ почав розслідування за статтею замах на вбивство двох і більше осіб.

 

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12 01 2018 18:54
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