CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ російському Омську в багатоповерховому будинку стався вибух побутового газу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії в багатоповерхівці стався вибух: є постраждалі
Серед них четверо дітей
Фото: vseverske.info
Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на МНС Росії.
В результаті постраждали вісім чоловік, цитує регіональний МОЗ "Інтерфакс". Серед них - двоє дорослих і четверо дітей з квартири, де, імовірно, стався вибух, а також ще двоє чоловіків.
20 людей евакуйовано, пише ТАСС. Як повідомляє спільнота "ПП Омськ", в квартирах на двох поверхах горять квартири.
Нагадаємо, що ввечері 27 грудня в супермаркеті Перекресток в Санкт-Петербурзі спрацював саморобний вибуховий пристрій. Потужність вибуху становил 200 г в тротиловому еквіваленті. Слідчий комітет РФ почав розслідування за статтею замах на вбивство двох і більше осіб.
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12 01 2018 18:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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