У Росії вчителька вдарила восьмикласника під час фільму про неприпустимість насильства, – ВІДЕО

У Самарі вчителька географії прочитала восьмикласникам лекцію про шкоду мітингів проти корупції і влаштувала перегляд пропагандистського фільму "Экстремизму – нет". Під час перегляду вона вдарила учня, який відстоював своє право на протести.

Про це повідомляє видання "Настоящее время".

Вчителька Ірина Горбатенко, яка обіймає посаду заступника директора з виховної роботи в школі №114 міста Самара, на уроці спочатку згадала про важливість патріотизму, нагадавши притчу про старого і віник, яка показує, що сила в єдності, але потім перейшла до мітингів, в яких, за її словами, немає "нічого хорошого".

Горбатенко дорікнула школяру, який побував на мітингу, що він домагається уваги, а коли той заперечив і сказав, що лише виступав проти корупції, відповіла: "Проти корупції в нашій країні потрібно методами іншими, а не розкладати країну".

Також Ірині Горбатенко не сподобалося, що не всі хочуть дивитися пропагандистське кіно.

"Якщо ти не хочеш дивитися, закрий свій рот і відвернися! Але не заважай іншим, зрозумів мене? Я не чую відповіді! Я не чую відповіді! Так, до директора марш звідси. Марш звідси до директора. Встав швидко! Ти любиш агресію? Встав швидко! Швидко встав! " – командувала вчителька.

Восьмикласник зняв урок на відео і виклав його в соцмережі "ВКонтакте" з коментарем: "Як пройшов мій урок географії: мене штовхнули і на мене накричали".

Школяр також зауважив, що фільм "Экстремизму – нет" призначений для аудиторії 16+, а в його класі всі молодші 15.

Пізніше школяр повідомив, що після розмови його батьків з директором і вчителькою "Ірина Василівна підійшла і попросила вибачення".

"Я сподіваюся, що більше такого не повториться і нам не будуть показувати фільми сумнівного змісту і вже тим більше кричати і штовхати мене або кого-небудь ще", – написав школяр і видалив відео.

Нагадаємо, вчитель історії у класичній гімназії російського Томська прочитав школярам лекцію з протидії екстремізму, на якій відчитав тих, хто 26 березня вийшов на мітинги проти корупції.

Студентам Московської державної консерваторії зачитали текст про "п'яту колону" в Росії та поіменний список "зрадників".

Зазначимо, що на антикорупційні протести 26 березня вийшли до 60 тис. людей по всій Росії.