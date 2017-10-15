У Росії ведмідь втік із зоопарку та вбив пенсіонера

Поліцейським, які приїхали на місце події, довелося застрелити тварину з табельної зброї

У Семилукському районі Воронезької області Росії ведмідь, який втік з приватного зоопарку, вбив людину. Крім того, важкі травми отримав власник тварини.

Повідомлення про те, що дика тварина вибігла з вольєра, надійшло в правоохоронні органи о 10:00, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

За попередніми даними, ведмідь напав на 84-річного чоловіка, який жив по сусідству з домоволодінням, де облаштовано приватний зоопарк. Від отриманих травм він помер на місці. 49-річного власника тварини з травмами госпіталізовано в медустанову.

Поліцейським, які приїхали на місце події, довелося застрелити тварину з табельної зброї.

Видання "Вести Воронеж" повідомляє, що ведмідь зміг вибити дошку в вольєрі і вибратися за межі подвір'я. На сусідній ділянці звірові попався на шляху сусід господаря зоосаду, він збирав яблука. Після нападу тварини чоловік помер.

Господар ведмедя спробував втихомирити розлюченого звіра, але теж постраждав - з множинними травмами різної тяжкості чоловік опинився в лікарні. Раніше він говорив журналістам, що ведмідь у нього практично ручний.

Нагадаємо, що в Іркутській області (Росія) ведмідь відкусив руку чоловікові, який просунув її у вольєр для того, щоб погодувати тварину згущеним молоком.