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У Росії відбуваються мітинги проти підвищення пенсійного віку

Проводять акції прихильники опозиціонера Олексія Навального, а також представники профспілок і парламентських опозиційних партій
У Росії у десятках міст відбуваються мітинги проти підвищення пенсійного віку.
У Росії відбуваються мітинги проти підвищення пенсійного віку Фото: twitter.com/navalny

Наразі про затриманих не повідомлялося, проте з'являється інформація, що зокрема у Краснодарі активістів під різними приводами зупиняють співробітники ДПС, заважаючи потрапити на мітинг, інформує "Медуза".

Водночас на Червоній площі в Москві провів одиночний "голий" пікет житель Ростова-на-Дону Слава Шумський. Свою акцію він назвав "Труси протесту". Як на неї відреагували правоохоронні органи, невідомо.

На мітинг в Омську зібралися понад 3 тисячі людей, повідомив Навальний.


Фото: twitter.com/navalny

Російський уряд 14 червня оголосив про підвищення пенсійного віку. Нині в РФ він складає для чоловіків 60 років, а для жінок — 55. Влада Росії планує поступово підвищити пенсійний вік до 65 років для чоловіків (к 2028 року) і до 63 років для жінок (к 2034 року).

 
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01 07 2018 13:21
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