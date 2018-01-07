У Росії відбуваються мітинги проти підвищення пенсійного віку
Наразі про затриманих не повідомлялося, проте з'являється інформація, що зокрема у Краснодарі активістів під різними приводами зупиняють співробітники ДПС, заважаючи потрапити на мітинг, інформує "Медуза".
Водночас на Червоній площі в Москві провів одиночний "голий" пікет житель Ростова-на-Дону Слава Шумський. Свою акцію він назвав "Труси протесту". Як на неї відреагували правоохоронні органи, невідомо.
На мітинг в Омську зібралися понад 3 тисячі людей, повідомив Навальний.
Фото: twitter.com/navalny
Російський уряд 14 червня оголосив про підвищення пенсійного віку. Нині в РФ він складає для чоловіків 60 років, а для жінок — 55. Влада Росії планує поступово підвищити пенсійний вік до 65 років для чоловіків (к 2028 року) і до 63 років для жінок (к 2034 року).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"