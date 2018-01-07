У Росії відбуваються мітинги проти підвищення пенсійного віку

У Росії у десятках міст відбуваються мітинги проти підвищення пенсійного віку.

Наразі про затриманих не повідомлялося, проте з'являється інформація, що зокрема у Краснодарі активістів під різними приводами зупиняють співробітники ДПС, заважаючи потрапити на мітинг, інформує "Медуза".

Водночас на Червоній площі в Москві провів одиночний "голий" пікет житель Ростова-на-Дону Слава Шумський. Свою акцію він назвав "Труси протесту". Як на неї відреагували правоохоронні органи, невідомо.

На мітинг в Омську зібралися понад 3 тисячі людей, повідомив Навальний.



Фото: twitter.com/navalny

Російський уряд 14 червня оголосив про підвищення пенсійного віку. Нині в РФ він складає для чоловіків 60 років, а для жінок — 55. Влада Росії планує поступово підвищити пенсійний вік до 65 років для чоловіків (к 2028 року) і до 63 років для жінок (к 2034 року).