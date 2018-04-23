У Росії відключили YouTube, намагаючись заблокувати Telegram

Користувачі з різних регіонів Росії повідомляють про проблеми з доступом до сайту відеохостингу YouTube.

Месенджер Telegram продовжує залишатися доступним російським користувачам, на відміну від Google. Про це інформує "Сноб" із посиланням на матеріали сайту Downdetector, який відстежує перебої в роботі різних інтернет-сервісів.

YouTube перестав відкриватися в Центральній Росії, на півдні країни, а також на Уралі, у Поволжі та низці регіонів Сибіру. Проблеми з доступом спостерігають у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі. Користувачі повідомляють про недоступність YouTube з неділі, 22 квітня, тобто з моменту, коли Роскомнагляд почав блокувати IP-адреси Google.

Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.

Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.

Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.

Держдума РФ у зв'язку з блокуванням месенджера Telegram проаналізує необхідність законодавчо виключити використання VPN-сервісів.