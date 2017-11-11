У Росії відомого телеведучого знайшли мертвим
Спершу ЗМІ повідомили про смерть журналіста з посиланням на джерела. Згодом інформацію підтвердили на телеканалі "ТВ-Центр".
"Останнім часом він був тяжко хворий", – заявили на телеканалі.
Джерело "Інтерфаксу" повідомляє, що телеведучий наклав на себе руки. За його словами, у нього був діагностований рак.
Телеграм-канал Mash пише, що поруч з тілом ведучого було знайдено рушницю і записку.
У прес-службі ГУМВС по Московській області агентству підтвердили факт виявлення тіла чоловіка 1942 року народження, не уточнивши його імені.
Борис Ноткін працював на телебаченні з кінця 1980-х років. З 1997 року по 2015-й – на телеканалі "ТВ Центрі", де вів програму "Запрошує Борис Ноткін", в якій брав інтерв'ю у відомих людей.
Нагадаємо, міністра уряду Уельсу Карла Сарджента, стосовно якого було розпочато розслідування після звинувачень з боку жінок, знайшли мертвим вдома в місті Коннах Куей.
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