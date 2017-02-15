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У Росії відповіли на очікування Трампа повернути Україні Крим

У Росії відповіли Трампу з приводу Криму
Заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язана з бажанням адміністрації США "приглушити" невдоволення американців Дональдом Трампом.
У Росії відповіли на очікування Трампа повернути Україні Крим Фото: ria.ru

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров, повідомляє РІА "Новости".

"Думаю, однією з причин такої заяви стала та ситуація, яка склалася останнім часом навколо Трампа. Вона була зроблена, щоб зняти напругу, показати, що він не такий проросійський, як це може здатися, щоб приглушити те невдоволення, яке є з приводу нього в американському істеблішменті", — заявив Озеров.

За його словами, вимога повернути окупований Крим є "такою ж нездійсненною, як якщо б Росія вимагала від США повернути їй Аляску".

Нагадаємо, Білий дім опублікував заяву президента США Дональда Трампа про його подальшу політику щодо Росії. Серед очікувань, озвучених американським президентом – повернення Росією Криму і деескалація в Україні в цілому.

В свою чергу, в Адміністрації президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.

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15 02 2017 07:34
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