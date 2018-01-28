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У Росії відповіли на заяву Польщі про найбільшу загрозу: "Націоналізм просто зашкалює"

Такі висловлювання з боку Польщі вплинуть на відносини між державами, вважають у РФ
Перший заступник голови комітету з оборони і безпеки Ради федерації Франц Клінцевич заявив, що Росія не дала Польщі жодного приводу, щоб називати її найбільшою загрозою для країни, і порадив звернути увагу на процеси, "які відбуваються сьогодні в самій країні".
У Росії відповіли на заяву Польщі про найбільшу загрозу: "Націоналізм просто зашкалює" Фото: ria.ru

"Найбільша загроза для Польщі криється у процесах, які відбуваються сьогодні в самій країні, в її внутрішньому стані. Я маю на увазі фашизм, який, як заявив нещодавно колишній президент Лех Валенса, вже пустив у Польщі коріння. Дуже дивно для країни, яка випробувала на собі, що таке фашизм. А ґрунт для цієї ідеології у країні є, націоналізм просто зашкалює", – зазначив він.

Клінцевич також додав, що такі висловлювання вплинуть на відносини між державами.

"Наша країна не дала для них жодного приводу. Підкреслюю – жодного. Зрозуміло, що подібні обвинувачення, м'яко кажучи, не покращують російсько-польські відносини", – резюмував Клінцевич.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Росія на сьогоднішній день є найбільшою загрозою для його країни.

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