У Росії відреагували на санкції США

Росіяни вважають, що нові американські обмеження ще більш мінімізують можливість спільних дій по боротьбі з міжнародним тероризмом

Член оборонного комітету Ради Федерації Франц Клинцевич та глава Роскомнадзору Олександр Жаров відреагували на нові санкції США.

"Санкційна війна проти Росії, яку понад чотири роки ведуть США і їх союзники, набирає обертів, стаючи все більш витонченою. Мова вже не йде про те, щоб підірвати життєдіяльність основних сфер російського суспільства - обрушити економіку, соціальну сферу. Організатори санкцій, схоже, зрозуміли, що це завдання у принципі не вирішується. Тепер всі сили кинуті на те, щоб розколоти наше суспільство", - сказав він в інтерв’ю "РИА Новости".

Він висловив упевненість, що результат "буде такий же - нульовий".

"Більш того, ми зараз обговорюємо введення цих санкцій не в зв'язку з тим, як вони позначаться на внутрішнє становище Росії", - сказав Клинцевич. "Їх вплив на стан світового політичного клімату - ось питання, яке хвилює нас перш за все", - додав він.

Крім того, нові американські обмеження ще більш мінімізують можливість спільних дій по боротьбі з міжнародним тероризмом, які практично неможливі без взаємної довіри, упевнений законодавець.

"Не можна не бачити, що прийняття цих санкцій - ще один свідомий крок до" холодної війни", - підкреслив політик.

"Якщо аналізувати санкційний список, то відразу впадає в очі, що він складений через пень колоду. Простежується лише одна логіка - зробити нашій країні якомога болючіше. Але удар, по суті, наноситься не по Росії, а по світу в цілому, серйозно знижуючи поріг його безпеки", - заявив Клинцевич.

У свою чергу глава Роскомнадзора Олександр Жаров сприймає своє включення в санкційні списки США як високу оцінку роботи відомства, передають "РИА Новости" з посиланням на прес-службу наглядового органу.

"Керівник Роскомнадзора Олександр Жаров сприймає таку дію влади США як високу оцінку роботи Роскомнадзора", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Відомство, яке очолює Жаров з 2012 року, здійснює контроль і нагляд у сфері ЗМІ, масових комунікацій, інформаційних технологій і зв'язку, захисту прав суб'єктів персональних даних.