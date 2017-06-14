У Росії військових змусять звітувати про свої записи у соцмережах

При вступі на контракт потрібно звітувати про активність в інтернеті за три попередні календарні роки

Всі, хто поступає на службу в російську армію, в тому числі іноземці, за контрактом повинні звітувати про активність в інтернеті за останні три роки

Про це йдеться в законопроекті Міноборони РФ, передає РБК.

Росіяни та іноземці, які вступають на службу за контрактом в російську армію, повинні звітувати за свої соцмережі і активність в інтернеті за три попередні календарні роки. Мова йде про адреси сайтів та сторінок, де військовослужбовець розміщував загальнодоступну інформацію, а також дані, що дозволяють її ідентифікувати.

На відміну від контрактників-новачків, тих, хто вже служить, звітувати зобов'яжуть щорічно, але кожен раз тільки за попередній рік.

Крім того, законопроектом "може бути заборонено" розміщувати в інтернеті інформацію про себе та інших військовослужбовців, що дозволяє розкрити їх відомчу належність. Обмеження торкнуться і розповсюдження відомостей про службову діяльність військовослужбовців та дислокацію підрозділів.

До слова, раніше стало відомо, що Росія уточнює резерви інфраструктури на випадок війни.



