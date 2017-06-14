Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Росії військових змусять звітувати про свої записи у соцмережах

При вступі на контракт потрібно звітувати про активність в інтернеті за три попередні календарні роки
Всі, хто поступає на службу в російську армію, в тому числі іноземці, за контрактом повинні звітувати про активність в інтернеті за останні три роки
У Росії військових змусять звітувати про свої записи у соцмережах Фото: EPA / UPG

Про це йдеться в законопроекті Міноборони РФ, передає РБК.

Росіяни та іноземці, які вступають на службу за контрактом в російську армію, повинні звітувати за свої соцмережі і активність в інтернеті за три попередні календарні роки. Мова йде про адреси сайтів та сторінок, де військовослужбовець розміщував загальнодоступну інформацію, а також дані, що дозволяють її ідентифікувати.

На відміну від контрактників-новачків, тих, хто вже служить, звітувати зобов'яжуть щорічно, але кожен раз тільки за попередній рік.

Крім того, законопроектом "може бути заборонено" розміщувати в інтернеті інформацію про себе та інших військовослужбовців, що дозволяє розкрити їх відомчу належність. Обмеження торкнуться і розповсюдження відомостей про службову діяльність військовослужбовців та дислокацію підрозділів.

До слова, раніше стало відомо, що Росія уточнює резерви інфраструктури на випадок війни.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2017 07:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.