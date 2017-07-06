CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо Державної думи Російської Федерації внесли законопроект про повернення гімну часів Російської Імперії "Боже, Царя храни!"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії внесли законпроект про повернення імперського гімну "Боже, Царя храни!"
Це дозволить досягти історичної спадкоємності, шанувати і пам'ятати більш ніж тисячолітню історію Росії, що включає в себе і монархічний, і радянський періоди".
Фото: з вільних джерел
З такою ініціативою виступила група депутатів від ЛДПР Володимира Жириновського.
"Не дивлячись на те, що сучасний гімн глибоко поважає багато росіян, саме імперський гімн являє собою гордість за славні перемоги і символізує велику країну з великою історією", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, інформує російське видання "Медуза".
Ствердження "Боже, царя храни" в якості нового державного гімну, вважають автори законопроекту, "дозволить досягти історичної спадкоємності, шанувати і пам'ятати більш ніж тисячолітню історію Росії, що включає в себе і монархічний, і радянський періоди".
Нагадаємо, що в листопаді Жириновський запропонував скинути на Туреччину ядерну бомбу.
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07 06 2017 15:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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