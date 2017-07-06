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У Росії внесли законпроект про повернення імперського гімну "Боже, Царя храни!"

Це дозволить досягти історичної спадкоємності, шанувати і пам'ятати більш ніж тисячолітню історію Росії, що включає в себе і монархічний, і радянський періоди".
До Державної думи Російської Федерації внесли законопроект про повернення гімну часів Російської Імперії "Боже, Царя храни!"
У Росії внесли законпроект про повернення імперського гімну "Боже, Царя храни!" Фото: з вільних джерел

З такою ініціативою виступила група депутатів від ЛДПР Володимира Жириновського.

"Не дивлячись на те, що сучасний гімн глибоко поважає багато росіян, саме імперський гімн являє собою гордість за славні перемоги і символізує велику країну з великою історією", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, інформує російське видання "Медуза".

Ствердження "Боже, царя храни" в якості нового державного гімну, вважають автори законопроекту, "дозволить досягти історичної спадкоємності, шанувати і пам'ятати більш ніж тисячолітню історію Росії, що включає в себе і монархічний, і радянський періоди".

Нагадаємо, що в листопаді Жириновський запропонував скинути на Туреччину ядерну бомбу.

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07 06 2017 15:55
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