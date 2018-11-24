У Росії вирішили перевірити, чи були американці на Місяці
"Ми таке завдання поставили - полетіти перевірити: були вони чи не були... Вони кажуть, що були, ми перевіримо...", - повідомив Рогозін під час відвідування компанії "Російські космічні системи" разом із президентом Молдови Ігорем Додоном, інформує "Новая газета" з посиланням на "РИА Новости".
Раніше, глава "Роскосмосу" розповів про плани створити на Місяці довгострокову відвідувану базу для вивчення супутника Землі за допомогою роботів-аватарів.
"Мова йде саме про створення довгострокової бази, звичайно, не населеної, а відвідуваної. Але в основному це перехід на роботизовані системи, на аватари, які будуть вирішувати завдання на поверхні Місяця", - пояснив Рогозін.
За словами генерального конструктора пілотованих комплексів Євгена Мікріна, перша висадка російських космонавтів на Місяці відбудеться не раніше 2030 року.
Перший американець висадився на Місяці 1969 року. Всього на ньому побувало 12 американських астронавтів.
У травні 2018 року помер астронавт Алан Бін, який четвертим побував на Місяці.
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