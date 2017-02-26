У Росії вийшов з в'язниці опозиціонер Дадін, - ВІДЕО
Біля виправної колонії №5 Алтайського краю в Рубцовську його зустрічала дружина Анастасія Зотова, сестра, активісти місцевого відділення партії "Яблуко", журналісти, - повідомляє "Нова газета".
Про те, що Дадіна звільнять у неділю, стало відомо вранці. До колонії приїхала машина управління спеціального зв'язку, щоб передати адміністрації документи на звільнення.
У середу, 22 лютого, Верховний суд скасував вирок стосовно Дадіна і постановив звільнити його. Однак протягом декількох днів Дадіна не звільняли - в колонію, де він відбуває термін, не надійшли документи з суду.
До вироку Дадін кілька разів був визнаний винним по адміністративним статтями про порушення правил проведення акцій протесту і непокору законній вимозі поліцейського. Його затримували за одиночні пікети на підтримку політв'язнів, Олексія Навального, проти війни на Донбасі, за пікет з плакатом Je suis Charlie на підтримку журналу Charlie Hebdo.
В кінці січня 2015 року, після закінчення терміну його чергового адміністративного арешту, щодо Дадіна порушили кримінальну справу за статтею 212.1 КК (неодноразове порушення порядку проведення мітингів).
З лютого по грудень 2015 року Дадін перебував під домашнім арештом. 7 грудня Басманний суд засудив його до трьох років колонії загального режиму. У березні 2016 року Мосміськсуд зменшив термін позбавлення волі на півроку - до двох з половиною років.
У вересні 2016 року Дадін був етапований в колонію міста Сегежа в Карелії. 1 листопада "Медуза" опублікувала лист Дадіна своїй дружині про те, що співробітники колонії застосовують до нього тортури. Після скандалу в ЗМІ правоохоронні органи почали перевірку, до Дадіна кілька разів приїжджали правозахисники. Незважаючи на це, в Слідчому комітеті не знайшли підтверджень словами Дадіна.
Сліди від тортур, як пояснив Дадін уповноваженому з прав людини в Росії Тетяні Москалькій, зникли, тому що він був в одязі. У грудні на прохання Москалькової Дадіна перевели до ВК-5 в Алтайському краї, однак місце його етапування стало відомо лише 8 січня 2017 року.
10 лютого Конституційний суд Росії зажадав перегляду вироку опозиціонеру. 22 лютого президія Верховного суду скасував вирок і припинила кримінальну справу, оскільки на момент порушення кримінальної справи не всі судові рішення в адміністративних справах за порушення на пікетах вступили в силу.
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