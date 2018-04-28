У Росії визнали, що заблокувати Telegram неможливо
"Навіть з урахуванням того, що клієнтська частина Telegram - це відкритий код, його можна проаналізувати і зрозуміти, як він працює. Тому що Telegram - це не сайт, це додаток. Закрити ресурс через IP-адреси практично нереально", - уточнив інтернет-омбудсмен, інформують "РИА Новости".
За словами Мареничева, "блокування може тривати вічно". Він назвав нинішній механізм блокувань неефективним і запропонував боротися з авторами нелегального контенту, а не із сервісом, за допомогою якого він поширюється.
Як пояснив інтернет-обмудсмен, Telegram буде оновлювати своє програмне забезпечення та обходити будь-які заборони Роскомнагляду.
При цьому, він зазначив, що потрапляння до чорного списку сторонніх сервісів змушуватиме користувачів встановлювати програми для обходу блокування.
Нагадаємо, що 16 квітня Роскомнагляд повідомив про початок блокування месенджера Telegram за рішенням Таганського суду Москви. Причиною для блокування стала відмова засновника месенджера Павла Дурова надати ФСБ ключі для дешифрування листування користувачів.
Супутні блокування торкнулися IP-адрес хостинг-провайдерів Google й Amazon, а також Twitter, Youtube і Вконтакте.
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