У Росії з літака вигнали волейболіста через довгі ноги, - ВІДЕО

Російського волейболіста воронезького "Факел" Олександра Кімерова зняли з авіарейсу Самара - Москва.

Інцидент між спортсменом і стюардесою стався після того, як Кімеров, зріст якого становить 215 см, не зміг поміститися в кріслі, на яке йому видали посадковий талон, - повідомляється на сайті команди, інформує "Еспресо"

"Нашу розмову почула дівчина, яка сиділа біля аварійного виходу, і погодилася зі мною помінятися. Однак стюардеса повернула нас на свої місця. Я фізично не зумів розміститися на своєму кріслі, мені довелося виставити коліна в прохід. Цим я знову викликав обурення стюардеси", - розповів спортсмен.

Невдоволена бортпровідниця викликала поліцейських і написала заяву на волейболіста. Співробітники правоохоронних органів, незважаючи на обурення Кімерова і багатьох пасажирів рейсу, силою вивели гравця з салону літака.

20-річний Кімеров - переможець Всесвітньої Універсіади-2015, бронзовий призер Європейських ігор-2015 в Баку.

Нагадаємо, раніше пасажир російського потяга Стриж, який їздить між Нижнім Новгородом і Москвою, в одному з вагонів звернув увагу на табличку Аварійний вихід з шрифтом для незрячих.