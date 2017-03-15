У Росії з літака вигнали волейболіста через довгі ноги, - ВІДЕО
Інцидент між спортсменом і стюардесою стався після того, як Кімеров, зріст якого становить 215 см, не зміг поміститися в кріслі, на яке йому видали посадковий талон, - повідомляється на сайті команди, інформує "Еспресо"
"Нашу розмову почула дівчина, яка сиділа біля аварійного виходу, і погодилася зі мною помінятися. Однак стюардеса повернула нас на свої місця. Я фізично не зумів розміститися на своєму кріслі, мені довелося виставити коліна в прохід. Цим я знову викликав обурення стюардеси", - розповів спортсмен.
Невдоволена бортпровідниця викликала поліцейських і написала заяву на волейболіста. Співробітники правоохоронних органів, незважаючи на обурення Кімерова і багатьох пасажирів рейсу, силою вивели гравця з салону літака.
20-річний Кімеров - переможець Всесвітньої Універсіади-2015, бронзовий призер Європейських ігор-2015 в Баку.
Нагадаємо, раніше пасажир російського потяга Стриж, який їздить між Нижнім Новгородом і Москвою, в одному з вагонів звернув увагу на табличку Аварійний вихід з шрифтом для незрячих.
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