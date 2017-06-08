У Росії за два роки знищили 17 тисяч тонн іноземних продуктів

У Росії з 6 серпня 2015 року знищили близько 17 тисяч тонн продуктів харчування, ввезених із країн, які підпали під продовольче ембарго.

Найактивніше роботу з виявлення санкційної продукції ведуть територіальні управління у Брянській і Смоленській областях, у Тверській і Псковській областях, що розташовані на адміністративному кордоні з Білоруссю, через яку здійснюються основні спроби контрабанди забороненої продукції, а також територіальне управління у Москві, Московській і Тульській областях. Водночас у Россільгоспнагляді вважають недостатніми заходи, що вживаються для запобігання потрапляння на ринок санкцій продукції, - повідомила прес-секретар Россільгоспнагляду Юлія Мелано, інформує "Інтерфакс".

За словами Мелано, санкційну продукцію нерідко можна зустріти на прилавках магазинів. "На жаль, Россільгоспнагляд не має можливості працювати безпосередньо в торгових точках, це компетенція Росспоживнагляду", - сказала вона. Знищення контрабандної продукції відбувається відповідно до указу президента Росії "Про окремі спеціальні економічні заходи, що застосовуються з метою гарантування безпеки РФ" (підписано 29 липня 2015 року). Згідно з документом, з 6 серпня 2015 року сільськогосподарська продукція, вироблена в країнах, які підтримали економічні санкції щодо Росії, і заборонена до ввезення у РФ, підлягає вилученню та знищенню.

Усього за два роки дії цього заходу було затримано 17,135 тисячі тонн санкційної продукції: 16,524 тисячі тонн рослинної і 611 тонн тваринницької продукції.

Продовольче ембарго діє у РФ з 7 серпня 2014 року стосовно продукції зі США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. Від 13 серпня 2015 року до списку цих країн занесені Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, що приєдналися до антиросійським санкцій, з 1 січня 2016 року - Україна.

Як повідомляв iPress.ua, на полігоні у Краснодарському краї Російської Федерації було знищено 38 тонн полуниці з України.

Нагадаємо, в окупованому Криму було вилучено та знищено понад 15 тонн "санкційних" фруктів, завезених на півострів з Польщі та Іспанії.

Раніше Россільгоспнагляд знищив 12 тонн української полуниці, яку намагалися ввезти в Сімферополь.