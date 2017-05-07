У Росії заарештували полковника, який причетний до знищення малайзійського "Боїнга"
Про це повідомляє міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm.
"10 травня 2017 року правоохоронні органи в Москві затримали чинного полковника ГРУ, члена "ради командирів Союзу Добровольців Донбасу" Василя Гераніна, якого вважають спільником і ключовим свідком у справі про знищення рейсу MH17. Характерні ознаки затримання Гераніна вказують на реалізацію спецоперації ФСБ по зачистці та ізоляції свідків терористичного акту проти світового співтовариства", - йдеться в повідомленні.
Підставою для затримання стало те, що Геранін нібито перевозив у своєму авто осколковий боєприпас для 40-мм підствольного гранатомета ГП-25. Після затримання за місцем його проживання зробили обшук і додатково виявили кілька одиниць вогнепальної зброї.
На даний момент затриманий знаходиться під слідством у СІЗО. Відомо, що у ГРУ його звільнили заднім числом.
На початку березня 2014 року полковник Геранін особисто прибув у Крим і брав активну участь у анексії українського півострова Росією.
Геранін також цікавий тим, що за даними СБУ він особисто курирував бойовика Безлера (Біс) в період його перебування на Донбасі. 20 липня 2014 СБУ опублікувало перехоплення доповіді Ігоря Безлера Василю Гераніну про збитий літак рейсу МН17.
Нагадаємо, 15 лютого міжнародна команда розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, в якій говориться про те, що перевезення установки "Бук", з якої імовірно було збито літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.
За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.
Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.
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