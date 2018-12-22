У Росії заблокованих на руднику дев'ятьох гірників визнали загиблими
"Оскільки були достатні підстави вважати, що люди, які знаходилися в зоні задимлення, загинули, за даним фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Пермському краю порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 216 КК РФ", - повідомляє "Укрінформ".
Справу відкрито за статтею про порушення правил безпеки при веденні гірничих і будівельних робіт, що призвело до смерті кількох людей.
Як повідомлялося, пожежа на руднику "Уралкалію" в Солікамську виникла 22 грудня під час будівельних робіт у шахті. Вісім осіб змогли вийти на поверхню, дев'ять виявилися заблокованими. Встановити з ними зв'язок так і не вдалося. Наявні у них запаси кисню закінчилися.
Нагадаємо, у четвер на шахті ČSM біля міста Карвіна на північному сході Чехії вибухнув метан. За останнім даними, загинули 13 осіб.
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