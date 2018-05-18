У Росії заблокували месенджер Viber

Один з найпопулярніших світових месенджерів Viber повідомив, що в Росії заблокували доступ до використовуваних ним серверів, через що росіяни відчувають проблеми при підключенні до сервісу.

"На даному етапі ми не розуміємо причини цього рішення. Повторимося: користувачі Viber страждають від рішення, не пов'язаного з Viber безпосередньо", - компанія офіційно повідомила на своїй сторінці в Twitter.

У Viber додали, що працюють над вирішенням цієї проблеми.

За даними сервісу Down Detector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів, проблеми з доступом до Viber виникли у жителів європейської частини Росії. Майже половина (45%) користувачів скаржилися на відсутність підключення, ще 33% не можуть відправляти і отримувати повідомлення, а у 20% виникли проблеми з авторизацією.

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Нагадаємо, що 13 квітня Таганський суд Москви за заявою Роскомнадзора ухвалив рішення про обмеження доступу до Telegram в Росії за невиконання зазначеного наказу ФСБ.

Причиною подібних заходів стала відмова сервісу надати ФСБ ключі шифрування, що дозволяють читати листування користувачів. Цей обов'язок міститься в антитерористичному пакеті законів (відомому як "закон Ярової"), ухваленому Держдумою в червні 2016 року.

Крім блокування месенджера, у деяких російських користувачів в ніч на 22 квітня з'явилися проблеми з доступом до стартової сторінки сайту Google. За словами генерального директора провайдера Diphost Філіпа Куліна, Роскомнадзор заблокував близько 63 IP-адрес Google.

17 квітня стало відомо про мільйони заблокованих адрес Amazon і Google, послуги яких Telegram використовує для обходу блокування. Відомо також про перебої в роботі Viber, Однокласників, сервісів Microsoft, VPN і проксі-сервісів тощо.

15 травня стало відомо, що рішення Таганського районного суду Москви про блокування доступу до Telegram не набуло чинності, так як було оскаржено представниками мессенджера.

Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.

Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.

Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.