У Росії заборонили перекази в Україну через закордонні платіжні системи
Документ спрямований на усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України, зазначає автор документа в пояснювальній записці, - повідомляє російський Інтерфакс.
При цьому норми закону будуть діяти щодо вже введених іноземними державами заборон щодо зареєстрованих в РФ платіжних систем.
Закон прийнятий під назвою "Про внесення змін до закону "Про національну платіжну систему". Він набуде чинності після закінчення 30 днів після дня його офіційного опублікування.
Згідно з поправками, у разі введення іноземною державою заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані ЦБ РФ, транскордонний переказ з Росії на територію такої держави може бути здійснений тільки за допомогою оператора, який контролюється російськими юридичними особами.
Ці правила будуть поширюватися на перекази без відкриття банківського рахунку.
Банк Росії буде розміщувати на своєму сайті інформацію про введення іноземними державами заборон щодо платіжних систем, зареєстрованих ЦБ.
Як повідомлялося раніше, в кінці жовтня 2016 року Україна заборонила діяльність ряду російських платіжних систем, в тому числі "Золотої Корони" і "Юністрімом".
Зазначимо, це відповідь на заборону діяльності російських платіжних систем в Україні, введений у жовтні 2016 року.
Нагадаємо, Держдума прийняла в другому читанні законопроект, яким пропонує заборонити грошові перекази з РФ в Україну за допомогою іноземних платіжних систем.
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