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У Росії загорівся ще один стадіон до ЧС-2018

Спалахнули будівельні вагончики на території стадіону
У четвер вранці загорілася "Самара Арена", що будується спеціально до ігор Чемпіонату світу-2018.
У Росії загорівся ще один стадіон до ЧС-2018 Фото: twitter.com/NovostiSmr

Зі стадіону повалив густий чорний дим. Як уточнили пізніше очевидці, спалахнули будівельні вагончики на території стадіону, повідомляє Вісник Самари.

Раніше в Росії на "Волгоград Арені" вранці 14 червня сталася пожежа. Всього вогнем була охоплена площа близько 100 кв. м.

У жовтні минулого року на одному з найбільших стадіонів Росії "Лужниках" трапилася пожежа. Як стало відомо ймовірною причиною пожежі були зварочні роботи на стадіоні. Іскра потрапила на упаковку утеплювача, внаслідок чого стався спалах. Пожежу ліквідували швидко. Не дивлячись на густу хмару диму, вогонь завдав шкоди невеликій частині будівлі.

Нагадаємо, стадіон "Крестовський" у Санкт-Петербурзі, який приймав матч-відкриття Кубка конфедерацій-2017 Росія – Нова Зеландія, перебуває в жахливому стані.

 

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03 08 2017 12:35
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