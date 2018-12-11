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У Росії закликають Порошенка й уряд почати переговори з ватажками бойовиків

Там запевнили, що спроби повернути Донбас силовим шляхом "закінчаться дуже сумно"
Перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Президент України Петро Порошенко і уряд повинні почати переговори з "законно обраними" ватажками бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей.
У Росії закликають Порошенка й уряд почати переговори з ватажками бойовиків Фото: google.com

За його словами, це треба зробити зараз, "поки ще не пізно", в іншому випадку Україна може "остаточно втратити ці території", передає ТАСС.

Джамар також зазначив, що спроби повернути Донбас силовим шляхом "закінчаться дуже сумно".

При цьому він додав, що наслідки "можуть стати важкими" і для всього європейського світопорядку.

Представник Ради Федерації РФ назвав результати псевдовибори в ОРДЛО "абсолютно очікуваними".

Нагадаємо, українська частина Тристоронньої контактної групи вимагає негайно скликати позачергове засідання у зв'язку з "організацією Російською Федерацією так званих "позачергових виборів" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України".

 

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12 11 2018 10:58
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