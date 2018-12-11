У Росії закликають Порошенка й уряд почати переговори з ватажками бойовиків
За його словами, це треба зробити зараз, "поки ще не пізно", в іншому випадку Україна може "остаточно втратити ці території", передає ТАСС.
Джамар також зазначив, що спроби повернути Донбас силовим шляхом "закінчаться дуже сумно".
При цьому він додав, що наслідки "можуть стати важкими" і для всього європейського світопорядку.
Представник Ради Федерації РФ назвав результати псевдовибори в ОРДЛО "абсолютно очікуваними".
Нагадаємо, українська частина Тристоронньої контактної групи вимагає негайно скликати позачергове засідання у зв'язку з "організацією Російською Федерацією так званих "позачергових виборів" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України".
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