У Росії засудили на 9 років екс-очільника агентства з облаштування держкордону

Міщанський суд Москви засудив до дев'яти років позбавлення волі екс-главу Федерального агентства з облаштування державного кордону Дмитра Бєздєлова за шахрайство.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Бєздєлову також призначений штраф у розмірі мільйона рублів. Звинувачення в організації злочинного співтовариства було із справи виключене. Захист має намір оскаржити вирок.

Ще семеро спільників Бєздєлова отримали терміни від 2 до 8 років, відбувати покарання усі засуджені будуть в колонії загального режиму.

За версією слідства, Бєздєлов разом із спільниками, серед яких був його заступник і керівники декількох компаній, в 2009-2013 роках викрали більше 490 мільйонів рублів, виділених на реконструкцію декількох автомобільних і залізничних пунктів пропуску в різних регіонах Росії.

Бєздєлов розшукувався з 2013 року. Його затримали в Італії і в 2016 році екстрадували у Росію. Свою провину він не визнав.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова призначив учаснику схеми по заволодінню прикордонної смуги в Закарпатській області Аттілі Горвату на прізвисько Докі заставу в розмірі 30 мільйонів гривень.