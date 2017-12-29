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У Росії засудили на 9 років екс-очільника агентства з облаштування держкордону

Бєздєлову також призначений штраф у розмірі мільйона рублів
Міщанський суд Москви засудив до дев'яти років позбавлення волі екс-главу Федерального агентства з облаштування державного кордону Дмитра Бєздєлова за шахрайство.
У Росії засудили на 9 років екс-очільника агентства з облаштування держкордону Фото: google.com

Про це повідомляє "Интерфакс".

Бєздєлову також призначений штраф у розмірі мільйона рублів. Звинувачення в організації злочинного співтовариства було із справи виключене. Захист має намір оскаржити вирок.

Ще семеро спільників Бєздєлова отримали терміни від 2 до 8 років, відбувати покарання усі засуджені будуть в колонії загального режиму.

За версією слідства, Бєздєлов разом із спільниками, серед яких був його заступник і керівники декількох компаній, в 2009-2013 роках викрали більше 490 мільйонів рублів, виділених на реконструкцію декількох автомобільних і залізничних пунктів пропуску в різних регіонах Росії.

Бєздєлов розшукувався з 2013 року. Його затримали в Італії і в 2016 році екстрадували у Росію. Свою провину він не визнав.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова призначив учаснику схеми по заволодінню прикордонної смуги в Закарпатській області Аттілі Горвату на прізвисько Докі заставу в розмірі 30 мільйонів гривень.

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29 12 2017 21:11
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