У Росії засудили журналіста до 3,5 року колонії за організацію референдуму

Соколов вважає, що його вирок пов'язаний з розслідуваннями

Тверський суд Москви визнав винним журналіста агентства РБК Олександра Соколова в екстремізмі і засудив його до 3,5 років колонії.

У цій справі також проходили публіцист Юрій Мухін (отримав 4 роки умовно), Кирило Барабаш та Валерій Парфенов (обидва - 4 роки колонії).

Журналіста суд визнав винним за ч. 1 ст. 282.2 Кримінального кодексу РФ, - повідомляє Медіазона .

Фігуранти своєї провини не визнали. Соколов пов'язує своє кримінальне переслідування з професійною діяльністю.

Соколова та інших звинувачували в діяльності організації Армія волі народу, яка визнана в Росії екстремістською. Також він створив сайт ініціативної групи з проведення референдуму За відповідальну владу.

Нагадаємо, Тверський районний суд Москви засудив до чотирьох років колонії загального режиму Андрія Косих за напад на поліцейського під час антикорупційного мітингу, який відбувся 26 березня за ініціативою опозиціонера Олексія Навального.