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У Росії затримали активіста з плакатом "Пора йти, Дімон"

У поліції заявили, що Філіппов порушив адміністративне законодавство
У російській Вологді під час концерту групи "Прем'єр-міністр", присвяченого анексії Криму, затримали активіста Ігоря Філіппова, який тримав у руках плакат з написом "Пора йти, Дімон".
У Росії затримали активіста з плакатом "Пора йти, Дімон" Фото: скріншот meduza.io

Плакат був виготовлений в стилі головного зображення з розслідування Фонду боротьби з корупцією про "таємну імперію" російського прем'єра Дмитра Медведєва, - пише "Медуза".

Фото: Скріншот відео

У поліції заявили, що Філіппов порушив адміністративне законодавство.

 

Нагадаємо, фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального опублікував розслідування і фільм, присвячені резиденціям прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

У Кремлі назвали розслідування ФБК "не першим прикладом творчості відомого засудженого громадянина". А прес-секретар Медведєва Наталія Тімакова назвала публікацію "пропагандистським випадом опозиційного і засудженого персонажа".
 

 

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18 03 2017 17:51
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