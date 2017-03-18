У Росії затримали активіста з плакатом "Пора йти, Дімон" У поліції заявили, що Філіппов порушив адміністративне законодавство

У російській Вологді під час концерту групи "Прем'єр-міністр", присвяченого анексії Криму, затримали активіста Ігоря Філіппова, який тримав у руках плакат з написом "Пора йти, Дімон".

Фото: скріншот meduza.io

Плакат був виготовлений в стилі головного зображення з розслідування Фонду боротьби з корупцією про "таємну імперію" російського прем'єра Дмитра Медведєва, - пише "Медуза". Фото: Скріншот відео У поліції заявили, що Філіппов порушив адміністративне законодавство. Нагадаємо, фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального опублікував розслідування і фільм, присвячені резиденціям прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. У Кремлі назвали розслідування ФБК "не першим прикладом творчості відомого засудженого громадянина". А прес-секретар Медведєва Наталія Тімакова назвала публікацію "пропагандистським випадом опозиційного і засудженого персонажа".

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