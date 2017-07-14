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У Росії затримали фігуранта справи щодо постачання турбін Siemens до Криму

Турбіни SGT5-2000E виробляються петербурзькою компанією Сіменс Технології газових Турбін (СТГТ) - спільним підприємством Siemens і компанії Силові машини
Генеральний директор компанії Силові машини Роман Філіппов затриманий в Петербурзі співробітниками Федеральної служби безпеки на тлі скандалу з поставками газових турбін Siemens до окупованого Росією Криму.
У Росії затримали фігуранта справи щодо постачання турбін Siemens до Криму Фото: ЕРА

Приводом для інтересу правоохоронних органів до топ-менеджеру стала підозра в розголошенні держтаємниці, - повідомляють джерела видання Фонтанка.

В Управлінні ФСБ по Петербургу і Ленобласті заявили, що 13 липня коментарів з даного питання не буде. Прес-служба Силових машин також не відповіла на запит видання.

Інформація про затримання Романа Філіппова надійшла на тлі скандалу навколо постачання турбін марки Siemens в окупований Крим, що знаходиться під європейськими санкціями . Турбіни SGT5-2000E, виробляються петербурзькою компанією Сіменс Технології газових Турбін (СТГТ) - спільним підприємством Siemens і компанії Силові машини.

Німецька і російська компанії у 2011 році підписали угоду про створення спільного підприємства з виробництва та сервісу великих газових турбін. Підприємство має назву Сіменс Технології газових Турбін (СТГТ), 65% в ньому належить Siemens, 35% - Силовим машинам. Розташоване воно в Горелово, на вулиці Сіменса. Найбільш затребуваною продукцією є турбіни SGT5-2000E і SGT5-4000F.

Раніше СТГТ разом з компанією Технопромекспорт (ТПЕ) стала відповідачем за позовом Siemens, він був поданий 10 липня. При цьому всі претензії німецька компанія адресувала саме Техпромекспорт, СТГТ залучили як сторону, задіяну у раніше укладеному контракті.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.

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14 07 2017 09:42
ТЕГИ: Росія, Siemens
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