У Росії затримали вісьмох підозрюваних у справі про теракт у Санкт-Петербурзі
Вісьмох підозрюваних у справі про теракт в Санкт-Петербурзі, затримали в Росії.
Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ.
"За результатами проведеного комплексу слідчих дій і оперативно-розшукових заходів спільно з ФСБ Росії і МВС Росії сьогодні, 6 квітня, затримано 6 осіб в Санкт-Петербурзі і 2 людини в Москві, причетних до теракту", - йдеться у повідомленні.
"Затримані Сейфулла Хакімов, Ібрагібжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мірзаалімов, Шохиста Карімова і Содік Ортіков", - додали в СК, повідомивши, що вдома у всіх затриманих провели обшуки.
Під час обшуків правоохоронці вилучили вибуховий пристрій, ідентичний виявленому на станції «Площа Повстання», вогнепальну зброю та боєприпаси.
Нагадаємо, Слідчий комітет Росії оприлюднив імена десяти осіб, загиблих у результаті теракту в метро Санкт-Петербурга, який стався 3 квітня.
Зазначимо, Слідчий комітет Росії (СК РФ) підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга влаштував Акбаржон Джалілов.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків