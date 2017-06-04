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У Росії затримали вісьмох підозрюваних у справі про теракт у Санкт-Петербурзі

У Слідчому комітеті вказали імена фігурантів справи
У справі про теракт в метрополітені Санкт-Петербурга затримали вісьмох підозрюваних.
У Росії затримали вісьмох підозрюваних у справі про теракт у Санкт-Петербурзі Фото: rbc.ua

Вісьмох підозрюваних у справі про теракт в Санкт-Петербурзі, затримали в Росії.

Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ.

"За результатами проведеного комплексу слідчих дій і оперативно-розшукових заходів спільно з ФСБ Росії і МВС Росії сьогодні, 6 квітня, затримано 6 осіб в Санкт-Петербурзі і 2 людини в Москві, причетних до теракту", - йдеться у повідомленні.

"Затримані Сейфулла Хакімов, Ібрагібжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мірзаалімов, Шохиста Карімова і Содік Ортіков", - додали в СК, повідомивши, що вдома у всіх затриманих провели обшуки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили вибуховий пристрій, ідентичний виявленому на станції «Площа Повстання», вогнепальну зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії оприлюднив імена десяти осіб, загиблих у результаті теракту в метро Санкт-Петербурга, який стався 3 квітня.

Зазначимо, Слідчий комітет Росії (СК РФ) підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга влаштував Акбаржон Джалілов.

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06 04 2017 21:14
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