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У Росії на акціях опозиції в підтримку Навального затримали більше ста осіб, - ОНОВЛЕНО

Прихильники Навального влаштовують мітинги і пікети з вимогою допустити політика до участі в президентських виборах
У Москві (РФ) розпочалася акція на підтримку політика Олексія Навального.
У Росії на акціях опозиції в підтримку Навального затримали більше ста осіб, - ОНОВЛЕНО Фото: zona.media

Люди зібралися навколо пам'ятника Пушкіну. Поліцейські по мегафону закликають присутніх звільнити прохід і не заважати іншим громадянам. Протестувальники біля пам'ятника роздають надувних качок, - повідомляє "Медіазона".

У Петербурзі ще вчора повідомляли про перекриття одного із входів на Марсове поле, де було заплановано акцію. Сьогодні повідомляють про двох затриманих прихильників Навального. "Фонтанка" інформує, що затримано юриста петербурзького штабу Дениса Михайлова і ще одного співробітника Михайла Сосіна. Також повідомляється про затримання координатора проекту "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова.

Фото: zona.media

Акції на підтримку президентських амбіцій Навального відбуваються сьогодні в багатьох російських містах. І практично скрізь мають місце затримання. Так, за повідомленнями "Медіазони", на акції в Іжевську затримано вісьмох осіб, у Пскові — координатора "Відкритої Росії" Юрія Канигіна та члена організації Артема Милушкіна.

"Причиною затримання назвали використання незаконних агітаційних матеріалів. Наразі члени руху перебувають в ОВД", — повідомляє "Відкрита Росія". Раніше рух публікував фотографії банерів, вивішених у Тамбові та Іркутську, з написами "Путін йди" і "Набрид".

Також уночі затримали координатора руху в Ростові-на-Дону Анастасію Шевченко та її соратника Володимира Івахненка.

У Саратові затримано двоє волонтерів, також учасники акцій у Південному Сахалінську, Іжевську, Самарі, Якутську, Пермі, Твері й Тулі. За даними "ОВД-Інфо", усього понад 40 осіб.

Оновлення: У Росії на акціях опозиції на підтримку Олексія Навального, який перебуває під адміністративним арештом, поліція затримала вже більше ста чоловік, повідомляє "ОВС-Інфо".

Нагадаємо, глава Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний, який знаходиться під адміністративним арештом за заклик до несанкціонованих акцій, закликав свої штаби в 80 містах Російської Федерації організувати пікети по всій країні 7 жовтня.

Як відомо,  Московський міський суд визнав законним рішення про адміністративний арешт на 20 діб політика Олексія Навального за заклики до неузгодженої акції.

 

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07 10 2017 16:40
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