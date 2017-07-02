Росія завела справу проти ЗСУ за "обстріли Донеччини "Градами"
Справа відкрита за статтею "застосування заборонених засобів і методів ведення війни", - повідомляє прес-служба Слідчого Комітету Росії.
За версією російських слідчих у період з 4 по 6 лютого військові ЗСУ та Нацгвардії України на території Донецької області провели "численні артилерійські обстріли, в результаті яких пошкоджені десятки житлових будинків і адміністративних будівель, а також лінії електропередач і залізничний рухомий склад".
Фото: скріншот http://sledcom.ru/
Зазначимо, що фотоілюстрацією до прес-релізу СК РФ слугує фото, яке 29 січня розмістив начальник Донецької поліції В'ячеслав Аброськін як доказ обстрілів проросійськими бойовиками житлових кварталів.
Зазначимо, президент України Петро Порошенко заявив, що відповідальність за поточне жорстке загострення ситуації навколо Авдіївської промзони, обстріл цивільних кварталів і загибель мирних жителів, поранення журналістів, загибель українських військових лежить на Росії і бойовиків, яких вона підтримує.
Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив хронологію бойових дій біля Авдіївки з 29 січня до 3 лютого 2017 року.
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