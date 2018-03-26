У Росії заявляють, що відповідь на вислання дипломатів зі США буде "дзеркальною"

У Росія вважають, що Трамп прийняв рішення під "сильним тиском американського істеблішменту"

Росія вишле з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії. Це стане відповіддю на висилку з США 60 російських дипломатів.

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, передають "РИА Новости".

"Зрозуміло, що рішення буде приймати політичне керівництво країни, але зрозуміло, що заходи будуть дзеркальними, стосуватимуться тієї ж кількості співробітників, бо чисельність наших дипмісій однакова", - підкреслив Джабаров, зазначивши, що це стане "подарунком" у відповідь для США".

Також він висловив упевненість, що рішення про вислання співробітників російської дипломатичної місії, вочевидь, було ухвалено президентом США Дональдом Трампом під "сильним тиском американського істеблішменту".

Причина - те, що Трамп привітав Путіна з переобранням, і підготовка до особистої зустрічі.

"Йому довелося прийняти рішення про висилку, щоб довести, що він не друг Росії", - упевнений Джабаров.

Нагадаємо, що декілька країн ЄС оголосили про висилку російських дипломатів у відповідь на ситуацію навколо справи про отруєння Сергія Скрипаля.

Влада США вирішила вислати десятки "російських офіцерів розвідки" і закрити генконсульство Росії в Сіетлі. Україна ухвалила рішення видворити 13 російських дипломатів.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.