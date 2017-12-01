У Росії заявили про помилки в "російській" частині "списків Савченко"

У списках є чимало росіян, які були вже давно звільнені

У Росії заявили про виявлення неправдивих даних в списках полонених і зниклих безвісти на Донбасі, оприлюднених народним депутатом України Надією Савченко.

"За нашими даними, інформація пані Савченко ... має дуже приблизний характер. У списках, які ми бачили, є чимало росіян, які були вже давно звільнені", - заявила на брифінгу в Москві прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, за словами Захарової, в списках були "прізвища людей, чиї справи мають чисто кримінальний ґрунт і ніяк не пов'язані з ситуацією на Донбасі".

Вона не уточнила, що саме мала на увазі: наявність в списках росіян-кримінальників, звільнення яких вимагають підтримувані Росією сепаратисти, або наявні там імена українців, яких Україна, згідно з мінськими домовленостями, вважає незаконно затриманими заручниками, які повинні бути звільнені і яким Росія приписує кримінальні правопорушення.

Раніше про численні неточності і помилки в "списках Савченко", зокрема, наявність там імен вже звільнених або померлих, заявляли також в Службі безпеки України.

Нагадаємо, у вівторок Савченко опублікувала списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України (підтверджені стороною, яка їх утримує) - 41 особа; списки українців, звільнення яких вимагає Україна - 121 особа; списки людей, звільнення яких вимагає "ДНР" - 524 людини; списки людей, звільнення яких вимагає "ЛНР" - 377 осіб; списки політв'язнів, які містяться в російських в'язницях, - 44 людини; списки російських військових і росіян, які потрапили в українські в'язниці за злочини проти України в період 2014-2016 років - 102 особи.

У середу Савченко скоригувала списки полонених, в результаті чого перелік українців поповнився 14 прізвищами.