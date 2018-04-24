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У Росії заявили, що не бояться санкцій G7

"Санкцій ми не боїмося. Ми відповімо в належний момент і потрібним чином"
Москва не боїться можливих нових санкцій проти Росії з боку країн G7, відповість на них в належний момент.
У Росії заявили, що не бояться санкцій G7 Фото: з вільних джерел

"Кожен раз, коли вони (країни G7 - ред.) щось таке зарозуміле формулюють у своїх заявах, текстовках, ми будемо їм нагадувати про те, що вони руйнують систему, до якої закликають інших, щоб вони функціонували. Ця навіть не подвійний стандарт, а новий стандарт "групи семи". Ми будемо боротися з цим стандартом", - сказав заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляють РИА "Новости".

"Санкцій ми не боїмося. Ми відповімо в належний момент і потрібним чином", - додав він.

Як повідомлялося, країни-члени "Великої сімки" готові запровадити додаткові санкції проти РФ, якщо цього вимагатиме ситуація.

"Ці санкції можуть бути скасовані лише тоді, коли Росія справді виконає свої зобов'язання, але ми також готові прийняти додаткові обмежувальні заходи, якщо цього вимагатимуть дії Росії", - йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 у Торонто.

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24 04 2018 15:36
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