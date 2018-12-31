У Росії заявили, що затримали громадянина США за підозрою у шпигунстві

У Москві затримали громадянина США Пола Уїлона за підозрою в шпигунстві.

Затримали американця "при проведенні шпигунської акції".

"Слідчим управлінням ФСБ Росії відносно громадянина США порушено кримінальну справу за статтею 276 КК РФ (шпигунство)", - повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на ФСБ.

У той же час деталей затримання в ФСБ не уточнили.

Нагадаємо, росіянка Марія Бутіна, звинувачена в США у шпигунстві на користь Кремля, визнала себе винною у змові для того, щоб діяти як незаконний іноземний агент в Америці.