НОВИНИУ Москві затримали громадянина США Пола Уїлона за підозрою в шпигунстві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії заявили, що затримали громадянина США за підозрою у шпигунстві
Громадянина Америки Пола Уїлона затримали в Москві
Фото: sharij.net
Затримали американця "при проведенні шпигунської акції".
"Слідчим управлінням ФСБ Росії відносно громадянина США порушено кримінальну справу за статтею 276 КК РФ (шпигунство)", - повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на ФСБ.
У той же час деталей затримання в ФСБ не уточнили.
Нагадаємо, росіянка Марія Бутіна, звинувачена в США у шпигунстві на користь Кремля, визнала себе винною у змові для того, щоб діяти як незаконний іноземний агент в Америці.
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31 12 2018 11:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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