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У Росії заявили, що затримали громадянина США за підозрою у шпигунстві

Громадянина Америки Пола Уїлона затримали в Москві
У Москві затримали громадянина США Пола Уїлона за підозрою в шпигунстві.
У Росії заявили, що затримали громадянина США за підозрою у шпигунстві Фото: sharij.net

Затримали американця "при проведенні шпигунської акції". 

"Слідчим управлінням ФСБ Росії відносно громадянина США порушено кримінальну справу за статтею 276 КК РФ (шпигунство)", - повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на ФСБ.

У той же час деталей затримання в ФСБ не уточнили.

Нагадаємо, росіянка Марія Бутіна, звинувачена в США у шпигунстві на користь Кремля, визнала себе винною у змові для того, щоб діяти як незаконний іноземний агент в Америці.

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31 12 2018 11:12
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