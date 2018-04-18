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У Росії збанкрутував виробник літаків Антонова

Суд визнав банкрутом російсько-українське спільне підприємство
Арбітражний суд Самарської області визнав банкрутом російсько-українське спільне підприємство, яке випускало літаки Ан-140.
У Росії збанкрутував виробник літаків Антонова Фото: medium.com/@AntonovAirlines

Раніше один з учасників проекту Ан-140, самарський завод Авіакор, у липні 2017 року подав позов про банкрутство Міжнародного авіаційного проекту-140 через його заборгованість у розмірі понад 196 млн рублів. Позов підприємства був задоволений. У жовтні по відношенню до підприємства була введена процедура спостереження, - свідчать документи на сайті суду, повідомляють РИА Новости.

Нагадаємо, що в серпні 2003 року було підписано тристоронню угоду про розвиток програми Ан-140 між адміністрацією Самарської області, авіаційним заводом Авіакор і Харківським авіаційним заводом Антонова.

Також було підписано угоду про створення спільного підприємства МАП-140. Ця структура займалася виробництвом і реалізацією літаків Ан-140 в Самарі.

У травні 2017 року Авіакор завершив випуск Ан-140 через розрив коопераційних зв'язків з розробником літака - українським держпідприємством Антонов.

Довідка: Ан-140 - турбогвинтовий регіональний вантажопасажирський літак, розроблений Антоновим. Лайнер може перевозити до 52 пасажирів на відстані до 2,3 тис. км.

Авіакор - одне з найбільших російських авіабудівних підприємств. Основна сфера діяльності заводу - будівництво, ремонт, обслуговування та постачання запчастин для пасажирських літаків Ту-154М і Ан-140.

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18 04 2018 15:30
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