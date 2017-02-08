У Росії журналіст в суді хотів накласти на себе руки

Журналіст "Новой газети" Алі Феруз (справжнє ім'я Худоберді Нурматов), якого суд напередодні ухвалив депортувати в Узбекистан, спробував накласти на себе руки.

"Коли ми були в коридорі суду, чекаючи на копію постанови, Алі був пригнічений і спробував перерізати собі вени. Помічниця судді дала мені розписку, я відволікся, і тоді Алі це зробив. Сказав: "Я краще помру, ніж повернуся в Узбекистан". Але судові пристави на нього тут же накинулися, зупинили, їх там було семеро. Після цього наділи наручники і відвезли в спецприймальник у Сахарове", - розповів його адвокат Данило Хаймович, інформує "Новая газета".

На вчорашньому засіданні в Басманному суді Феруз розповів, що впродовж тривалого часу проходив реабілітацію після тортур, яких зазнав в Узбекистані.

Феруз також заявив суду, що не визнає провини. "Ні, не визнаю. Уже три роки проходжу процедуру отримання статусу. Тепер намагаюся отримати тимчасовий притулок", - сказав він.

Поліція затримала кореспондента "Новой газети" Алі Феруза вдень 1 серпня неподалік від редакції. У відділку на Феруза склали протокол за частиною 3.1 статті 18.8 КоАП (порушення іноземним громадянином правил в'їзду в РФ або режиму перебування в РФ).

Пізніше Басманний суд прийняв рішення про примусове видворення Феруза з Росії в Узбекистан. Журналіста взяли під варту в залі судового засідання і повезли в спеціальну установу тимчасового утримання іноземних громадян "Сахарове".

Ще до затримання Феруз подав до суду апеляційну скаргу на відмову МВС надати йому тимчасовий притулок у Росії. До розгляду судом скарги Феруз може перебувати на території країни.

Нагадаємо, що в центрі Одеси невідомі напали на одеську журналістку, учасницю розслідувальної "Групи 2 травня", рухів "Генпротест" і "Зелений лист" Світлану Підпалу.