У Росії журналісти почали бойкотувати Держдуму через справу про домагання депутатів
Про це повідомляє "Медуза".
Як написав у своєму телеграм-каналі головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, радіостанція висловила солідарність журналісткам, "що стали жертвами домагань в Держдумі", а також редакціям всіх ЗМІ, які також оголосили про припинення роботи в російському парламенті. Венедиктов заявив, що розчарований рішенням депутатської комісії з етики, "по суті виправдала таку практику у вищому законодавчому органі країни".
21 березня відбулося засідання комісії Держдуми з питань депутатської етики, на якому парламентарії виступили кореспондент "Російської служби Бі-бі-сі" Фаріда Рустамова і продюсер "Дождя" Дарина Жук, що звинувачували Леоніда Слуцького в домаганнях. У підсумку комісія прийшла до висновку, що депутат не допустив "порушення поведінкових норм".
Після оголошення рішення комісії холдинг РБК і телеканал "Дождь" оголосили про відкликання своїх журналістів з Держдуми. Газета "Комерсант" вирішила, що не буде взаємодіяти зі Слуцьким і комісією з етики в знак солідарності з журналістками. "Лента.ру" пообіцяла видалити всі матеріали, пов'язані зі Слуцьким.
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