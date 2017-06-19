У Росії зіткнулися дві електрички: є потерпілі

У понеділок, 19 червня, два електропоїзди зіткнулися в районі Курського вокзалу в Москві.

"Підтверджуємо факт зіткнення електропоїзда, який їхав з Нахабіно в Щербинку, і швидкісного поїзда "Стриж" сполученням Нижній Новгород - Москва", - повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Управління на транспорті МВС Росії по Центральному федеральному округу.

Як уточнили в прес-службі МЗ, при відправленні електрички з вокзалу, за попередньою інформацією, стався схід колісних пар двох вагонів, у результаті чого вони нахилилися в бік поїзда "Стриж".

В результаті постраждали дві людини. "За попередньою інформацією, з ударами в медпункт вокзалу звернулися два пасажири поїзда "Стриж", - сказав співробітник прес-служби.

Пізніше агентство повідомило про трьох постраждалих.

Причиною зіткнення стала відмова стрілки, за фактом події почата дослідча перевірка.

Нагадаємо, 27 травня о 5:55 на станції "Нігин" у Хмельницькій області сталося зіткнення пасажирського потягу №139 Кам'янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. Один пасажирський вагон і локомотив зійшли з рейок. Легкі травми отримали шестеро пасажирів, серед них четверо дітей.