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У Росії зіткнулися пасажирський автобус і лісовоз, 14 людей загинули

Четверо людей госпіталізовано у важкому стані, серед потерпілих є дитина
У місті Йошкар-Ола (республіка Марій Ел) у Росії зіткнулися пасажирський автобус і лісовоз, унаслідок чого 14 людей загинули, ще чотирьох у важкому стані госпіталізовано.
У Росії зіткнулися пасажирський автобус і лісовоз, 14 людей загинули Фото: ГУ МЧС РФ

"Попередньо ознаки життя не подають 14 потерпілих у результаті аварії, ще четверо у важкому стані госпіталізовані", - повідомило агентству джерело зі служби надзвичайних ситуацій, інформує "Інтерфакс".

Серед потерпілих в аварії є дитина.

Аварія сталася на автодорозі "Йошкар-Ола - Козьмодем'янськ". За даними поліції, причиною зіткнення автобуса і лісовоза могли стати погані погодні умови, у четвер у регіоні весь день сильний снігопад.

У прес-службі МВС уточнили, що мікроавтобус "Мерседес", який потрапив в автокатастрофу, належить підприємцю. За словами співрозмовника агентства, він прямував з Йошкар-Оли до селища Юрино.

"Місткість мікроавтобуса - 20 осіб. За попередніми даними, він був заповнений пасажирами", - сказав представник МВС.

Нагадаємо, у Національній поліції України повідомили, що працівник посольства Росії в центрі Києва збив трьох осіб.
 

 

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16 11 2017 21:36
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