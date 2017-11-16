У Росії зіткнулися пасажирський автобус і лісовоз, 14 людей загинули
"Попередньо ознаки життя не подають 14 потерпілих у результаті аварії, ще четверо у важкому стані госпіталізовані", - повідомило агентству джерело зі служби надзвичайних ситуацій, інформує "Інтерфакс".
Серед потерпілих в аварії є дитина.
Аварія сталася на автодорозі "Йошкар-Ола - Козьмодем'янськ". За даними поліції, причиною зіткнення автобуса і лісовоза могли стати погані погодні умови, у четвер у регіоні весь день сильний снігопад.
У прес-службі МВС уточнили, що мікроавтобус "Мерседес", який потрапив в автокатастрофу, належить підприємцю. За словами співрозмовника агентства, він прямував з Йошкар-Оли до селища Юрино.
"Місткість мікроавтобуса - 20 осіб. За попередніми даними, він був заповнений пасажирами", - сказав представник МВС.
Нагадаємо, у Національній поліції України повідомили, що працівник посольства Росії в центрі Києва збив трьох осіб.
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