Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Росії знають адреси заочно арештованих прокурорів: їм виділять охорону, - Матіос

Офіційний представник СК РФ пояснює, що їх арештовано у зв'язку з кримінальним переслідуванням громадянина РФ - командувача Чорноморським флотом РФ, адмірала Олександра Вітка
Прокурору Головної військової прокуратури Руслану Кравченку і слідчому з особливо важливих справ Вадиму Приймачку, яких заочно арештував Басманний райсуд Москви, буде виділено охорону.
У Росії знають адреси заочно арештованих прокурорів: їм виділять охорону, - Матіос Анатолій Матіос. Фото: Sharij.net

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Прокурорам виділяємо охорону", - написав він.

Матіос прояснив, що для вказування анкетних даних у постанові на арешт Слідком РФ встановив адреси проживання військових прокурорів з відкритого реєстру нерухомості українського Мінюсту за допомогою українського паспорта, раніше виданого на окупованій тепер території Луганської області.

"Зроблено за тим же принципом, як встановлювали місце проживання підірваного полковника ГУР МОУ Шаповала. Доведено слідством", - додав Матіос.

У зв'язку з "арештом" московським судом прокурора Кравченка, який підтримує обвинувачення в заочному судовому процесі над екс-президентом Віктором Януковичем у справі про держзраду, головний військовий прокурор написав: "Обвинуваченому у держзраді екс-президенту цитата Жиглова з кінострічки "Место встречи изменить нельзя" (Оболонський райсуд м.Києва) - "Вор должен сидеть!".

Нагадаємо, що у Москві за клопотанням Слідчого комітету РФ заочно заарештовані прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко і слідчий Генпрокуратури з особливо важливих справ Вадим Приймачок.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2017 14:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.