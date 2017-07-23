У Росії знають адреси заочно арештованих прокурорів: їм виділять охорону, - Матіос

Офіційний представник СК РФ пояснює, що їх арештовано у зв'язку з кримінальним переслідуванням громадянина РФ - командувача Чорноморським флотом РФ, адмірала Олександра Вітка

Прокурору Головної військової прокуратури Руслану Кравченку і слідчому з особливо важливих справ Вадиму Приймачку, яких заочно арештував Басманний райсуд Москви, буде виділено охорону.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Прокурорам виділяємо охорону", - написав він.

Матіос прояснив, що для вказування анкетних даних у постанові на арешт Слідком РФ встановив адреси проживання військових прокурорів з відкритого реєстру нерухомості українського Мінюсту за допомогою українського паспорта, раніше виданого на окупованій тепер території Луганської області.

"Зроблено за тим же принципом, як встановлювали місце проживання підірваного полковника ГУР МОУ Шаповала. Доведено слідством", - додав Матіос.

У зв'язку з "арештом" московським судом прокурора Кравченка, який підтримує обвинувачення в заочному судовому процесі над екс-президентом Віктором Януковичем у справі про держзраду, головний військовий прокурор написав: "Обвинуваченому у держзраді екс-президенту цитата Жиглова з кінострічки "Место встречи изменить нельзя" (Оболонський райсуд м.Києва) - "Вор должен сидеть!".

Нагадаємо, що у Москві за клопотанням Слідчого комітету РФ заочно заарештовані прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко і слідчий Генпрокуратури з особливо важливих справ Вадим Приймачок.