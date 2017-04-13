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У Росії знову запрацював Pornhub

Справу порносайту відправили на новий розгляд
Один із найбільших порносайтів світу Pornhub знову запрацював у Росії через півроку після внесення до реєстру заборонених сайтів.
У Росії знову запрацював Pornhub Фото: tjournal.ru

На території РФ доступна тільки міжнародна версія, тоді як копія ресурсу на домені .ru залишається заблокованою.

У розмові з виданням TJournal прес-секретар Роскомнагляду Вадим Ампелонський заявив, що доступ до ресурсу відкрили ще 7 квітня за рішенням Воронезького обласного суду від 26 січня 2017 року, згідно з яким справу Pornhub було відправлено на новий розгляд.

Як відомо, Pornhub було внесено в російський реєстр заборонених сайтів у вересні 2016 року. Рішення про блокування сайту 24 травня того ж року виніс Бутурлиновський районний суд Воронезької області. Заяву на Pornhub подав позивач, який, за даними TJournal, може бути пов'язаний із Роскомнаглядом.

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13 04 2017 13:58
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