НОВИНИОдин із найбільших порносайтів світу Pornhub знову запрацював у Росії через півроку після внесення до реєстру заборонених сайтів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії знову запрацював Pornhub
Справу порносайту відправили на новий розгляд
Фото: tjournal.ru
На території РФ доступна тільки міжнародна версія, тоді як копія ресурсу на домені .ru залишається заблокованою.
У розмові з виданням TJournal прес-секретар Роскомнагляду Вадим Ампелонський заявив, що доступ до ресурсу відкрили ще 7 квітня за рішенням Воронезького обласного суду від 26 січня 2017 року, згідно з яким справу Pornhub було відправлено на новий розгляд.
Як відомо, Pornhub було внесено в російський реєстр заборонених сайтів у вересні 2016 року. Рішення про блокування сайту 24 травня того ж року виніс Бутурлиновський районний суд Воронезької області. Заяву на Pornhub подав позивач, який, за даними TJournal, може бути пов'язаний із Роскомнаглядом.
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